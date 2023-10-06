Посмотрите, как из глины создаются концепты

Nissan опубликовал видео того, как сегодня делают макеты новых моделей

Недавняя презентация спортивного Nissan Concept 20-23 состояла из нескольких частей. Одна из них была посвящена работе дизайн-центра компании в Лондоне. На видео был показан процесс вырезания глиняной модели 5-осевым фрезерным станком.

Это сочетание современных цифровых технологий (станок с ЧПУ) и олдскульных (вырезание макета из глины или пластилина).

Макет машины в натуральную величину помогает оценить дизайн модели и ее пропорции лучше, чем 3D-визуализации или приложения дополненной реальности.

Раньше макеты вырезали исключительно вручную, но сейчас большую часть работы выполняют станки. Одним из них является 5-осевой фрезерный станок Belotti, который работает в студии Nissan Design Europe (NDE) с 2014 года.

Острая насадка станка вырезает макет из глины с высокой точностью, оставляя идеально ровные поверхности. Процесс требует немало времени (но все равно меньше, чем ручная работа), поскольку станку необходимо несколько раз пройтись по макету, чтобы в точности воспроизвести в материале 3D-модель. И результат выглядит весьма впечатляющим.

Затем макет выкрасят в тот или иной цвет, из-за чего он будет похож на настоящий автомобиль.

Иногда половина модели – это другая версия той же машины (как в видео), что экономит время и ресурсы, а также помогает принять взвешенное окончательное решение насчет дизайна.

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Фото, видео: Nissan