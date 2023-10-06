Посмотрите, как из глины создаются концепты
Недавняя презентация спортивного Nissan Concept 20-23 состояла из нескольких частей. Одна из них была посвящена работе дизайн-центра компании в Лондоне. На видео был показан процесс вырезания глиняной модели 5-осевым фрезерным станком.
Это сочетание современных цифровых технологий (станок с ЧПУ) и олдскульных (вырезание макета из глины или пластилина).
Макет машины в натуральную величину помогает оценить дизайн модели и ее пропорции лучше, чем 3D-визуализации или приложения дополненной реальности.
Раньше макеты вырезали исключительно вручную, но сейчас большую часть работы выполняют станки. Одним из них является 5-осевой фрезерный станок Belotti, который работает в студии Nissan Design Europe (NDE) с 2014 года.
Острая насадка станка вырезает макет из глины с высокой точностью, оставляя идеально ровные поверхности. Процесс требует немало времени (но все равно меньше, чем ручная работа), поскольку станку необходимо несколько раз пройтись по макету, чтобы в точности воспроизвести в материале 3D-модель. И результат выглядит весьма впечатляющим.
Затем макет выкрасят в тот или иной цвет, из-за чего он будет похож на настоящий автомобиль.
Иногда половина модели – это другая версия той же машины (как в видео), что экономит время и ресурсы, а также помогает принять взвешенное окончательное решение насчет дизайна.
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Фото, видео: Nissan
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