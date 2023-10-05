Российские электромобили Атом будут собирать не только в России

Электромобили Атом могут начать производить в Узбекистане

Заместитель Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач заявил, что еще одной площадкой для сбора первого российского электромобиля Атом может стать Узбекистан. По его словам, переговоры об этом с узбекской стороной уже ведутся, и очевидна ее заинтересованность.

На первом этапе Атомы будут собираться методом крупноузловой сборки, в дальнейшем предполагается локализация производства на территории республики.

На электрокар Атом в России, выпуск которого запланирован на 2025 год, уже оформлено 36 тыс. предзаказов. Серийный выпуск машины организуют на площадях столичного завода «Москвич» и, возможно, на производственной площадке в Набережных Челнах.

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Источник: Вечерняя Казань

Фото: Атом