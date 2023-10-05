Tesla скрывает результаты краш-теста пикапа Cybertruck

В Сети опубликованы шпионские снимки с краш-теста Tesla Cybertruck

В Сети появилась инсайдерская информация, проливающая свет на итоги краш-теста Tesla Cybertruck. Снимки, сделанные в Техасе пилотом дрона Джо Тегтмейером, растиражировали западные СМИ.

Фото не очень четкие, да и угол обзора задней части автомобиля не дает полной картины. Но все же они дали хоть какое-то представление о прочности электрического грузовика. В частности, можно рассмотреть сработавшие передние подушки безопасности и сильно треснутое лобовое стекло. У кузова явные признаки деформации, что доказывают слетевшие с петель двери автомобиля.

Краш-тест Tesla Cybertruck

Tesla не впервые проводит тесты на прочность своего электромобиля, в сентябре появились изображения Cybertruck, он тестировался на опрокидывание. Результаты того теста также не предавались огласке, на фото можно было увидеть погнутую крышу, сработавшие подушки безопасности. Кроме того, внутри кузова электромобиля почему-то оказались некоторые внешние детали, включая расширители крыльев.

Стоит отметить, что руководство Tesla даже анонсировало официальный краш-тест Cybertruck, но потом видео было удалено из общего доступа. В тот раз был зафиксирован удар автомобиля о барьер, но никаких выводов так и не было представлено.

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Источник: Insideevs.com

Фото: Reddit