На что способна адаптивная подвеска в Tesla Cybertruck

Tesla Cybertruck получил пневмоподвеску с регулировкой клиренса от 304 до 406 мм

В Tesla Cybertruck стандартный дорожный просвет составляет 12 дюймов или 304 мм. Однако, исходя из обещаний генерального директора Илона Маска, максимальный клиренс достигнет 16 дюймов или 406 мм. Это почти вдвое больше, чем у конкурентов, таких как Ford F-150 Lightning (213 мм) и Chevrolet Silverado EV 2024 года (226 мм).

Tesla Cybertruck

Главное преимущество подвески заключается в возможности регулировки клиренса на 4 дюйма в любом направлении. Высокий клиренс поможет на бездорожье, а минимальный повысит устойчивость и энергоэффективность в городской среде.

Tesla Cybertruck

Также управление подвеской будет связано с автопилотом и клиренс будет автоматически регулироваться в зависимости от дорожных условий.

Первая партия Tesla Cybertruck будет доставлена своим клиентам уже этой осенью.

Источник: Insideevs

Фото: Adan Guajardo