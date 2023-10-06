Назван срок, когда машины из Китая вытеснят российский автопром

Вячеслав Жигалов, РОАД: через два года у китайцев будет 90% авторынка РФ

К 2025 году китайские автопроизводители займут большую часть российского рынка новых легковых автомобилей. Такое мнение высказал вице-президент Российской ассоциации автодилеров (РОАД) Вячеслав Жигалов в ходе интервью РБК.

«Наш автопром проиграет конкуренцию китайскому. К сожалению, мы не видим предпосылок для качественного улучшения отечественной продукции. Доля расходов на НИОКР, которая записана в нашей действующей стратегии развития автопрома, на порядок ниже, чем у мировых лидеров автомобильной отрасли. Здесь не приходится ожидать никакого чуда. Поэтому мой прогноз: через два года у китайцев будет 90% [российского] рынка», – заявил Жигалов.

Кроме того, глава РОАД рассказал о тенденции «дробления» дилерских центров, возникшей в последнее время: на площадях одного большого автосалона ушедшего бренда возникает 2-4 центра под вывесками различных китайских марок.

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Источник: РБК, Автопоток