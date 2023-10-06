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Оформляли пьяного водителя – спасли собаку! Необычный случай в Ковылкино

В Мордовии сотрудница ГИБДД вернула хозяйке потерявшуюся таксу

Ночью 30 сентября, когда сотрудники ДПС города Ковылкино в Республике Мордовия составляли протокол на задержанного нетрезвого водителя, к ним подбежала маленькая такса. Сообщается, что пес вел себя беспокойно, выбегал на дорогу, а затем возврашался и ластился к полицейским. Очевидно, ему нужна была помощь.

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«Сотрудники полиции предположили, что собака потерялась, и решили приютить до утра, чтобы затем отыскать ее владельцев. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Алена Агеева забрала домашнего зверька с собой и отвезла в теплый гараж своей сестры, где его напоила и накормила. С рассветом старший лейтенант полиции опубликовала объявление о потеряшке в сети, и вскоре ей позвонила хозяйка животного», – сообщила пресс-служба МВД.

Оказалось, что Джекки (так звали пса) заигрался на прогулке и убежал. Хозяйка долго мониторила соцсети в надежде, что добрые люди не пройдут мимо ее питомца и помогут его разыскать. Так и случилось! Алена Агеева сама привезла и передала Джекки владелице – радости при встрече дома не было конца.

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Источник: МВД Медиа

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

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