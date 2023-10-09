«Плохо стояла»: тюменец увез на эвакуаторе чужую BMW, вскрыл и поехал на СТО
Некоторые присваивают не только то, что плохо лежит, но и то, что плохо стоит. В Тюмени поймали безработного 1986 года рождения, похитившего кроссовер BMW с паркинга, на котором машина провела много времени, не выезжая. «Раз машина не эксплуатируется хозяином, почему бы этим не заняться мне», – видимо, решил задержанный.
«С целью похищения кроссовера злоумышленник вызвал эвакуатор, на котором перевёз автомобиль на СТО. Там он, вскрыв замок водительской двери и открыв капот, заменил аккумулятор и повесил другой государственный регистрационный знак», – сообщили в полиции результаты разбирательства.
В итоге в полицию поступила информация о хищении (вероятно, владелец обнаружил пропажу), личность похитителя установили и задержали прямо на станции техобслуживания, куда он пригнал «добычу».
Машина вскоре будет возвращена владельцу, а против задержанного возбуждено дело по части 4 статьи 158 УК РФ, сообщает источник.
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Источник: МВД Медиа
Фото: Пресс-служба УМВД России по Тюменской области
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