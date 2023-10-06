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Geely рассекретил внешность электрического седана Galaxy E8

В Сети появились официальные фото флагманского Geely Galaxy E8

Китайский автоконцерн Geely опубликовал в Сети официальные фотографии своего нового флагмана Galaxy E8, его презентация запланирована до конца 2023 года.

Длина электрического седана-купе Geely Galaxy E8 составляет 5010 мм, колесная база — 2925 мм. Известно, что в списке оснащения заявлен пока только один мотор мощностью 272 л.с. У седана передний привод, максимальная скорость ограничена отметкой в 190 км/час. В планах производителя наладить выпуск версии с полным приводом.

Geely Galaxy E8
Geely Galaxy E8
Geely Galaxy E8
Geely Galaxy E8
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В салоне на передней панели есть большой монитор размером 1130 x 138 мм, с помощью которого можно будет управлять климат-контролем и настраивать навигацию.

Ранее на автосалоне в китайском Чэнду Geely презентовал свой новый седан Galaxy L6, он был заявлен как серьезный конкурент моделям BMW и Mersedes-Benz. Цена на местном рынке –от 150 000 до 200 000 юаней, в рублях это примерно 2-2,6 млн, россиянам Galaxy L6 доступен по более дорогой цене.

Geely Galaxy E8
Geely Galaxy E8
Geely Galaxy E8
Geely Galaxy E8
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Источник, фото: Carnewschina.com

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