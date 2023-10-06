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Эти прототипы Toyota никогда не показывала – есть страшные

Тойота решилась опубликовать снимки даже самых неудачных прототипов

Студия дизайна Toyota в Америке трудится уже ровно 50 лет. И далеко не все ее проекты можно назвать удачными. При взгляде на некоторые у вас может даже перекосить лицо.

Поэтому, наверное, их никому никогда не показывали.

Но теперь можно – отличный повод посмеяться в пятницу вечером.

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В 1970-х годах Toyota решила завоевать рынок США, и для этого ей нужен был смелый дизайн, который пришелся бы по вкусу местным автомобилистам. Перед студией стояла задача изучать будущие тенденции в дизайне. Поэтому дизайнерам не мешали творить разную дичь.

Toyota MX-1
Toyota MX-1

К 1980-м годам студия переключилась на изучение новых техник дизайна, а вдохновение черпалось в автоспорте. В 1983 году студия представила MX-1 – среднемоторный спортивный автомобиль с дверями-ножницами.

Toyota MX-2
Toyota MX-2

Всего несколько лет спустя был создан MX-2. Его сделали из армированного стекловолокном пластика, оснастили дверями типа «крыло чайки» и рулевым колесом, которое можно было двигать слева направо и назад (для левостороннего или правостороннего движения).

Коллектив американской студии дизайна Toyota
Коллектив американской студии дизайна Toyota

Когда наступили 1990-е, пришла жаркая пора, и студия занималась разработкой таких автомобилей, как Tacoma (1995 года выпуска), Prius (1997 года выпуска) и Avalon (2000 года выпуска).

Судя по лицам, не зашло
Судя по лицам, не зашло

В 2004 году Toyota открыла еще одну студию (филиал) в Анн-Арборе (штат Мичиган, США). Там родились Tundra, Tacoma, Avalon и Sienna.

Scion NYC
Scion NYC

В 2010-х годах студия разработала ряд проектов, которые должны были положить конец имиджу Тойоты как создателя машин со скучным дизайном.

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Тогда появился концепт Fun-Vii (2012 год), Lexus LF-LC (2012 год), который станет Lexus LC500 (2018 года выпуска), а в 2014 году был представлен концепт FT-1, который стал моделью Supra 2020 года выпуска.

Последние работы студии – Scion NYC и новый Lunar Cruiser.

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Фото: Toyota

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За РулемКирилл Панов
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