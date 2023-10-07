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Названы самые дешевые машины в России: цены стартуют от 700 тысяч

Эксперты составили рейтинг новых автомобилей с ценой от 700 тыс. до 2 млн рублей

Согласно анализу, первое место в рейтинге заняла Lada Granta с ценой в 699 900 рублей в базовой комплектации Classic. Этот автомобиль оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем и пятиступенчатой механической коробкой передач.

Lada Granta
Lada Granta

На втором и третьем месте в рейтинге находятся Lada Niva Legend и Travel. Стоимость этих моделей составляет 829 900 рублей и 1 092 900 рублей соответственно. Оба автомобиля оснащены 1,7-литровым двигателем и пятиступенчатой механической трансмиссией.

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Lada Vesta, занимающая четвертое место, оснащена 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 90 л. с. и МКПП,а ее стоимость начинается от 1 239 900 рублей.

Среди отечественных автомобилей на пятой строчке рейтинга находится УАЗ «Хантер» за 1 390 000 рублей. На шестом месте расположился 150-сильный УАЗ «Патриот» за 1 530 000 рублей. УАЗ «Пикап» стоит от 1 555 000 рублей и занимает седьмое место в рейтинге доступных автомобилей в России.

Названы самые дешевые машины в России
Названы самые дешевые машины в России

Оставшиеся три места в рейтинге занимают китайские автомобили. Седан Changan Alsvin стоит 1 750 000 рублей, Livan X3 Pro, который является лидером среди самых доступных кроссоверов в России, стоит 1 879 900 рублей, а Haval Jolion можно приобрести за 1 949 000 рублей.

Источник: Автоновости дня

Фото: Depositphotos, Автоваз

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За РулемЛежнин Роман
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