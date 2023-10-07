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Renoca Windandsea: симбиоз классики и современных технологий

Flex Automotive представила среднеразмерный пикап на базе старой Toyota Tacoma

Автомобиль основан на предыдущем поколении Toyota Tacoma, а дизайн был вдохновлен Land Cruiser 60 Series.

Renoca Windandsea
Renoca Windandsea

Пикап унаследовал от Land Cruiser 60 Series круглые фары, прямоугольную решетку радиатора и стальные бамперы.

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Renoca Windandsea оснащен черными колесами с хромированными центральными колпаками, а также комплектуется рядом дополнительных аксессуаров.

Под капотом Renoca Windansea находится стандартный 3,5-литровый двигатель V6 мощностью 278 л. с. Этот двигатель работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода Toyota.

Renoca Windandsea
Renoca Windandsea

Renoca Windansea доступна на американском рынке по цене от 52 800 долларов.

Источник: Carscoops

Фото: Youtube

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За РулемЛежнин Роман
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