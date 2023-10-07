Renoca Windandsea: симбиоз классики и современных технологий
Flex Automotive представила среднеразмерный пикап на базе старой Toyota Tacoma
Автомобиль основан на предыдущем поколении Toyota Tacoma, а дизайн был вдохновлен Land Cruiser 60 Series.
Renoca Windandsea
Пикап унаследовал от Land Cruiser 60 Series круглые фары, прямоугольную решетку радиатора и стальные бамперы.
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Renoca Windandsea оснащен черными колесами с хромированными центральными колпаками, а также комплектуется рядом дополнительных аксессуаров.
Под капотом Renoca Windansea находится стандартный 3,5-литровый двигатель V6 мощностью 278 л. с. Этот двигатель работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода Toyota.
Renoca Windandsea
Renoca Windansea доступна на американском рынке по цене от 52 800 долларов.
Источник: Carscoops
Фото: Youtube
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