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Lexus LM 350h 2024Lexus LM 350h 2024: кресла как в самолете и огромный экран
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Lexus LM 350h 2024: кресла как в самолете и огромный экран

В Европе представили новый роскошный минивэн Lexus LM 350h 2024

Компания Lexus представила в Европе и Великобритании новый минивэн LM 350h 2024 модельного года. Автомобиль доступен в двух вариантах: четырехместном и семиместном.

Lexus LM 350h 2024
Lexus LM 350h 2024

Задние сиденья четырехместной версии созданы по подобию салонов первоклассных авиакомпаний. Они обтянуты полуанилиновой кожей и оснащены удлиненными пуфиками.

Lexus LM 350h 2024
Lexus LM 350h 2024
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Также в эту версию входит система Mark Levinson 3D с 23 динамиками, которая создает обьемный звук и 48-дюймовый сверхширокоэкранный монитор.

Семиместная версия имеет VIP-сидения во втором ряду и откидные сиденья в третьем ряду в конфигурации «два плюс один». Данная модель имеет аудиосистему с 21 динамиком.

Lexus LM 350h 2024
Lexus LM 350h 2024

Модели, выпущенные в Европе и Британии, будут продаваться в версии LM 350h, при этом модели с левым рулем будут поставляться с полным приводом в стандартной комплектации, а британские покупатели смогут выбирать между передним и полным приводом.

Стоимость автомобиля от 110 до 137 тыс. долларов.

Источник: Carscoops

Фото: Lexus

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