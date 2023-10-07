Lexus LM 350h 2024: кресла как в самолете и огромный экран

В Европе представили новый роскошный минивэн Lexus LM 350h 2024

Компания Lexus представила в Европе и Великобритании новый минивэн LM 350h 2024 модельного года. Автомобиль доступен в двух вариантах: четырехместном и семиместном.

Lexus LM 350h 2024

Задние сиденья четырехместной версии созданы по подобию салонов первоклассных авиакомпаний. Они обтянуты полуанилиновой кожей и оснащены удлиненными пуфиками.

Lexus LM 350h 2024

Также в эту версию входит система Mark Levinson 3D с 23 динамиками, которая создает обьемный звук и 48-дюймовый сверхширокоэкранный монитор.

Семиместная версия имеет VIP-сидения во втором ряду и откидные сиденья в третьем ряду в конфигурации «два плюс один». Данная модель имеет аудиосистему с 21 динамиком.

Lexus LM 350h 2024

Модели, выпущенные в Европе и Британии, будут продаваться в версии LM 350h, при этом модели с левым рулем будут поставляться с полным приводом в стандартной комплектации, а британские покупатели смогут выбирать между передним и полным приводом.

Стоимость автомобиля от 110 до 137 тыс. долларов.

Источник: Carscoops

Фото: Lexus