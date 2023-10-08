Необычный рекорд Гиннесcа установили водители Suzuki Jimny
На выставке Jimny Gathering 2023 в Кларенсе, Южная Африка, 796 автомобилей Suzuki Jimny установили новый рекорд Гиннеcса по количеству автомобилей, одновременно включивших фары.
Это событие произошло 24 сентября 2023 года. Для установления рекорда все автомобили были выстроены в ряд, а затем по команде организаторов одновременно включили фары. Рекорд был официально зафиксирован представителями Книги рекордов Гиннеcса.
Участники выставки Jimny Gathering приехали из разных стран мира, чтобы отметить любовь к культовому внедорожнику Suzuki Jimny.
Помимо установления рекорда, посетители выставки смогли принять участие в различных мероприятиях, включая путешествие по бездорожью через горы Малути в национальном парке Золотые Ворота Хайлендс, а также музыкальный фестиваль Safari Town.
Источник: Motor1
Фото: YouTube
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Отзывы о Suzuki Jimny (2)
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В комментарии
Два охотника/рыболова + две кровати в стоке, или два колхозника + 9-ть мешков картошки. При 3000 тыс. об укладывается в паспорт, потом начинает жрать. Разбегается до 155 км/ч. Защита нужна там, где нет глины. В эконом варианте 480 км с бака. Если качать колеса по табличке на двери - стошнит между двух встречных фур. Обдувов сзади нет - зимой боковины замерзают. Застрять можно, если сесть на брюхо. Ни чо не ломается. С пеленок посадить на 95-й бензин с одной колонки. После пробега 90 тыс. поменять все резинки в подвеске - иначе начнет рыскать по нарастающей. Женщинам противопоказано - машина вертлявая на любой дороге. На кочерге передние колодки - 65 тыс./задние 90 тыс. Кто умеет ездить -лучше кочерга, АКПП = расход ср. 12,5. Масло льют дилеры не то, что рекомендует производитель, для 1,3 с 2001 15w40. Свечи менять лучше после 40-ка тыщ. Масла раз в 12 тыс. И тогда будет пробег без капа 500 тыщ. Примеч: неразобранные ружья и ГОСТ-ированные Шашки по ширине не влазят, только со стволами до 24-х дюймов. Можно сразу перевезти пять колес в сборе. Патриот не сможет обогнать даже если водитель лопнет от досады, на кочках лучше не гоняться за Нивой - выбитые пальцы. Если заскрипело слева впереди постоянно на кочках - открой заднюю дверь и смажь шайбу на ней.