Необычный рекорд Гиннесcа установили водители Suzuki Jimny

796 машин Suzuki Jimny установили рекорд Гиннесcа, одновременно включив фары

На выставке Jimny Gathering 2023 в Кларенсе, Южная Африка, 796 автомобилей Suzuki Jimny установили новый рекорд Гиннеcса по количеству автомобилей, одновременно включивших фары.

Jimny Gathering 2023

Это событие произошло 24 сентября 2023 года. Для установления рекорда все автомобили были выстроены в ряд, а затем по команде организаторов одновременно включили фары. Рекорд был официально зафиксирован представителями Книги рекордов Гиннеcса.

Jimny Gathering 2023

Участники выставки Jimny Gathering приехали из разных стран мира, чтобы отметить любовь к культовому внедорожнику Suzuki Jimny.

Помимо установления рекорда, посетители выставки смогли принять участие в различных мероприятиях, включая путешествие по бездорожью через горы Малути в национальном парке Золотые Ворота Хайлендс, а также музыкальный фестиваль Safari Town.

Источник: Motor1

Фото: YouTube