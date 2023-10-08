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Необычный рекорд Гиннесcа установили водители Suzuki Jimny

796 машин Suzuki Jimny установили рекорд Гиннесcа, одновременно включив фары

На выставке Jimny Gathering 2023 в Кларенсе, Южная Африка, 796 автомобилей Suzuki Jimny установили новый рекорд Гиннеcса по количеству автомобилей, одновременно включивших фары.

Jimny Gathering 2023
Jimny Gathering 2023

Это событие произошло 24 сентября 2023 года. Для установления рекорда все автомобили были выстроены в ряд, а затем по команде организаторов одновременно включили фары. Рекорд был официально зафиксирован представителями Книги рекордов Гиннеcса.

Jimny Gathering 2023
Jimny Gathering 2023
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Участники выставки Jimny Gathering приехали из разных стран мира, чтобы отметить любовь к культовому внедорожнику Suzuki Jimny.

Помимо установления рекорда, посетители выставки смогли принять участие в различных мероприятиях, включая путешествие по бездорожью через горы Малути в национальном парке Золотые Ворота Хайлендс, а также музыкальный фестиваль Safari Town.

Источник: Motor1

Фото: YouTube

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За РулемЛежнин Роман
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Отзывы о Suzuki Jimny (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Suzuki Jimny  2011
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

В комментарии

Недостатки:

В комментарии

Комментарий:

Два охотника/рыболова + две кровати в стоке, или два колхозника + 9-ть мешков картошки. При 3000 тыс. об укладывается в паспорт, потом начинает жрать. Разбегается до 155 км/ч. Защита нужна там, где нет глины. В эконом варианте 480 км с бака. Если качать колеса по табличке на двери - стошнит между двух встречных фур. Обдувов сзади нет - зимой боковины замерзают. Застрять можно, если сесть на брюхо. Ни чо не ломается. С пеленок посадить на 95-й бензин с одной колонки. После пробега 90 тыс. поменять все резинки в подвеске - иначе начнет рыскать по нарастающей. Женщинам противопоказано - машина вертлявая на любой дороге. На кочерге передние колодки - 65 тыс./задние 90 тыс. Кто умеет ездить -лучше кочерга, АКПП = расход ср. 12,5. Масло льют дилеры не то, что рекомендует производитель, для 1,3 с 2001 15w40. Свечи менять лучше после 40-ка тыщ. Масла раз в 12 тыс. И тогда будет пробег без капа 500 тыщ. Примеч: неразобранные ружья и ГОСТ-ированные Шашки по ширине не влазят, только со стволами до 24-х дюймов. Можно сразу перевезти пять колес в сборе. Патриот не сможет обогнать даже если водитель лопнет от досады, на кочках лучше не гоняться за Нивой - выбитые пальцы. Если заскрипело слева впереди постоянно на кочках - открой заднюю дверь и смажь шайбу на ней.

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