Toyota начнет официально продавать тюнингованные модели

Modellista представит особые Toyota и Lexus на выставке SEMA 2023 в Лас-Вегасе

Одним из ключевых моментов в планах компании является адаптация продукции к американскому рынку и местным нормам. Modellista стремится предложить модели, которые будут идеально подходить для американских дорог и вкусовых предпочтений автолюбителей.

Toyota Prius Modellista

Поэтому компания определила девять моделей, которые в настоящее время рассматриваются для Северной Америки. Среди них Lexus IS, NX, RX и LX, а также Toyota Corolla, Prius, Crown Crossover, Venza и RAV4.

Lexus RX Modellista

В Японии Modellista уже давно предлагает различные варианты обвесов для каждой модели, включая расширители бампера, боковые юбки, спойлеры, глушители, колеса и другие элементы внешней отделки.

Modellista уже начала переговоры с местными дилерами и дистрибуторами, чтобы установить эффективную систему продаж и обслуживания клиентов в США. Подробности о доступности и ценах на модификации будут объявлены 31 октября.

Toyota RAV 4 Modellista

Источник: IXBT

Фото: Modellista