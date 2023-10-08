#
Выходные/отпускЦены на топливоАвтоюристIQ-тестКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый грузовик Валдай 18 – подробный видеообзорНовый грузовик Валдай 18 – подробный видеообзор
Опубликованы подробности о новом грузовике из...
Toyota RAV 4 ModellistaToyota начнет официально продавать тюнингованные модели
Modellista представит особые Toyota и Lexus на...
Финский турист поделился впечатлениями после поездки в РоссиюФинский турист поделился впечатлениями после поездки в Россию
Посетив Санкт-Петербург, финский турист заявил,...

Toyota начнет официально продавать тюнингованные модели

Modellista представит особые Toyota и Lexus на выставке SEMA 2023 в Лас-Вегасе

Одним из ключевых моментов в планах компании является адаптация продукции к американскому рынку и местным нормам. Modellista стремится предложить модели, которые будут идеально подходить для американских дорог и вкусовых предпочтений автолюбителей.

Toyota Prius Modellista
Toyota Prius Modellista

Поэтому компания определила девять моделей, которые в настоящее время рассматриваются для Северной Америки. Среди них Lexus IS, NX, RX и LX, а также Toyota Corolla, Prius, Crown Crossover, Venza и RAV4.

Lexus RX Modellista
Lexus RX Modellista

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Как инспекторы ГИБДД будут определять неисправность на дороге

В Японии Modellista уже давно предлагает различные варианты обвесов для каждой модели, включая расширители бампера, боковые юбки, спойлеры, глушители, колеса и другие элементы внешней отделки.

Modellista уже начала переговоры с местными дилерами и дистрибуторами, чтобы установить эффективную систему продаж и обслуживания клиентов в США. Подробности о доступности и ценах на модификации будут объявлены 31 октября.

Toyota RAV 4 Modellista
Toyota RAV 4 Modellista

Источник: IXBT

Фото: Modellista

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемЛежнин Роман
Поделиться:
Оцените материал:
0