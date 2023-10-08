Toyota начнет официально продавать тюнингованные модели
Одним из ключевых моментов в планах компании является адаптация продукции к американскому рынку и местным нормам. Modellista стремится предложить модели, которые будут идеально подходить для американских дорог и вкусовых предпочтений автолюбителей.
Поэтому компания определила девять моделей, которые в настоящее время рассматриваются для Северной Америки. Среди них Lexus IS, NX, RX и LX, а также Toyota Corolla, Prius, Crown Crossover, Venza и RAV4.
В Японии Modellista уже давно предлагает различные варианты обвесов для каждой модели, включая расширители бампера, боковые юбки, спойлеры, глушители, колеса и другие элементы внешней отделки.
Modellista уже начала переговоры с местными дилерами и дистрибуторами, чтобы установить эффективную систему продаж и обслуживания клиентов в США. Подробности о доступности и ценах на модификации будут объявлены 31 октября.
Источник: IXBT
Фото: Modellista
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