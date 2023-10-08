Раскрыты подробности о самом быстром Volvo в истории

Volvo раскрыла всю информацию о ценах и комплектациях модели EX30 2025 года

Первая версия будет оснащена двигателем мощностью 268 л. с. и крутящим моментом 343 Н·м, в то время как вторая версия будет иметь двигатель с 422 л. с. и 543 Н·м крутящего момента.

Volvo EX30 2025

Удивительно, что Volvo EX30 сможет разогнаться до 96 км/ч всего за 3,4 секунды, что делает его самым быстрым автомобилем в истории компании.

Volvo EX30 2025

Компания также предлагает несколько вариантов отделки салона для покупателей. Все уровни отделки доступны с одним двигателем, включая комплектации Core, Plus и Ultra.

Комплектации Plus включает аудиосистему Harman Kardon Premium, двухцветную панорамную крышу цвета Onyx Black и 19-дюймовые колеса. В то же время, комплектация Ultra добавляет новейшие технологии, включающие систему Pilot Assist нового поколения Volvo, которая помогает водителю при смене полосы движения, а также 360-градусную камеру с 3D-видом и систему помощи при парковке.

Интерьер Volvo EX30 2025

Одной из важных характеристик новой модели Volvo EX30 является ее запас хода, который составляет от 426 до 442 км.

Компания Volvo также предлагает возможность кастомизации модели для предварительных заказчиков, которые внесли залог за Volvo EX30 2025 года.

Volvo EX30 2025

Ожидается, что новая модель Volvo EX30 начнет поставляться в первой половине 2024 года.

Источник: IXBT

Фото: Volvo