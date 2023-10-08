Раскрыты подробности о самом быстром Volvo в истории
Первая версия будет оснащена двигателем мощностью 268 л. с. и крутящим моментом 343 Н·м, в то время как вторая версия будет иметь двигатель с 422 л. с. и 543 Н·м крутящего момента.
Удивительно, что Volvo EX30 сможет разогнаться до 96 км/ч всего за 3,4 секунды, что делает его самым быстрым автомобилем в истории компании.
Компания также предлагает несколько вариантов отделки салона для покупателей. Все уровни отделки доступны с одним двигателем, включая комплектации Core, Plus и Ultra.
Комплектации Plus включает аудиосистему Harman Kardon Premium, двухцветную панорамную крышу цвета Onyx Black и 19-дюймовые колеса. В то же время, комплектация Ultra добавляет новейшие технологии, включающие систему Pilot Assist нового поколения Volvo, которая помогает водителю при смене полосы движения, а также 360-градусную камеру с 3D-видом и систему помощи при парковке.
Одной из важных характеристик новой модели Volvo EX30 является ее запас хода, который составляет от 426 до 442 км.
Компания Volvo также предлагает возможность кастомизации модели для предварительных заказчиков, которые внесли залог за Volvo EX30 2025 года.
Ожидается, что новая модель Volvo EX30 начнет поставляться в первой половине 2024 года.
Источник: IXBT
Фото: Volvo
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