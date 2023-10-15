Почему бы не покататься? Пьяница угнал фургон – вот что вышло (видео)
В полицию Москвы обратился мужчина, который рассказал, что припарковал свой ГАЗ Соболь у многоэтажки, а через некоторое время ему сообщили, что его машина попала в ДТП на улице Свободы. Полицейские смогли установить и задержать подозреваемого – им оказался 28-летний ранее судимый мужчина.
«Предварительно установлено, что в вечернее время злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обратил внимание на открытую отечественную легковушку. Воспользовавшись тем, что в замке зажигания был оставлен ключ, он запустил двигатель и начал маневрировать по территории жилого сектора», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.
В пресс-службе добавляют, что впоследствии мужчина не справился с управлением, врезался в иномарку (этот момент зафиксировала камера видеонаблюдения) и скрылся с места происшествия.
Против подозреваемого, ныне находящегося под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ. Идет оценка причиненного ущерба.
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Источник: МВД Медиа
Фото: скриншот видео YouTube
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