Почему бы не покататься? Пьяница угнал фургон – вот что вышло (видео)

В Москве пьяный мужчина похитил ГАЗ Соболь и врезался на нем в иномарку

В полицию Москвы обратился мужчина, который рассказал, что припарковал свой ГАЗ Соболь у многоэтажки, а через некоторое время ему сообщили, что его машина попала в ДТП на улице Свободы. Полицейские смогли установить и задержать подозреваемого – им оказался 28-летний ранее судимый мужчина.

«Предварительно установлено, что в вечернее время злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обратил внимание на открытую отечественную легковушку. Воспользовавшись тем, что в замке зажигания был оставлен ключ, он запустил двигатель и начал маневрировать по территории жилого сектора», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.

В пресс-службе добавляют, что впоследствии мужчина не справился с управлением, врезался в иномарку (этот момент зафиксировала камера видеонаблюдения) и скрылся с места происшествия.

Против подозреваемого, ныне находящегося под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ. Идет оценка причиненного ущерба.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: МВД Медиа

Фото: скриншот видео YouTube