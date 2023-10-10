Россияне смогут купить минивэн Suzuki Eeco от 1,9 млн рублей в четырех вариантах

На авторынке РФ стартовали продажи нового минивэна Suzuki Eeco от 1,9 млн рублей

На российском авторынке стартовали продажи коммерческой версии Suzuki Eeco. Производством микровэна занимается индийская дочерняя компания Maruti Suzuki с 2010 года.

Новый автомобиль 2023 года выпущен в виде фургона, но у покупателей есть возможность заказать семиместный минивэн. Концерн Suzuki предлагает Eeco в четырех вариантах: пятиместный стандартный, пятиместный с кондиционером, пятиместный с кондиционером на сжатом природном газе, а также автомобиль на семь мест.

Suzuki Eeco

Suzuki Eeco Suzuki Eeco

В списке оснащения Suzuki Eeco значатся кондиционер, цифровая панель приборов, передние сиденья откидываются, есть иммобилайзер двигателя, и розетка для аксессуаров на 12 В. Безопасность пассажирам и водителю обеспечивают двойные подушки безопасности, в дверях установлен блокировщик, в базовой комплектации — ABS и задние датчики парковки.

В длину Eeco составляет 3675 мм при ширине 1475 мм и высоте 1825 мм, колесная база 2350 мм. Под капотом у Maruti Suzuki Eeco бензиновый двигатель VVT объемом 1,2 л мощностью на 81 л.с. и 104 Нм крутящего момента. При работе на сжиженном природном газе мощность падает до 72 л.с. и 95 Нм. За трансмиссию отвечает пятиступенчатая механическая коробка передач.

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Источник: Vonauto.ru

Фото: Suzuki