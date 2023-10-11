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Кроссоверы Evolute i-Sky: когда начнутся продажи

Старт продаж кроссоверов Evolute i-Sky запланирован в России на конец октября

Третья модель в линейке марки Evolute в России, электрический кроссовер i-Sky, должна появиться в продаже в конце октября. Стоимость автомобиля с учетом госпрограммы в размере 625 тыс. рублей составляет 4 млн рублей. Предзаказ на модель начали оформлять в июле 2023 года.

Evolute i-Sky
Evolute i-Sky
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Переднеприводный кроссовер (по сути, перелицованный Dongfeng Forthing Thunder) оснащен электромотором мощностью 204 л.с. (340 Нм). Разгон до сотни занимает 8,6 с, максимальная скорость — 180 км/ч. На одном заряде автомобиль способен проехать до 511 км.

Производство Evolute i-Sky, как и других двух моделей бренда (седана i-Pro и кроссовера i-Joy), ведется на заводе «Моторинвест» в Липецкой области.

Источник: Газета.ru

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