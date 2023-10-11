Рынок подержанных машин в России показал в сентябре снижение на 10%

Стала известна причина падения спроса на подержанные машины на авторынке РФ

Российский авторынок подержанных машин продемонстрировал падение продаж в сентябре в сравнении с предыдущим месяцем. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».

Согласно информации издания, падение в сравнении с августом составляет порядка 10%. В качестве основных причин называют выросшие цены на автомобили и увеличение ставок по автокредитам.

При этом спрос на автомобили с пробегом растет, но только по отношению к показателям прошлого года. По словам директора по продажам автомобилей с пробегом «Автодома» и «АвтоСпецЦентра» Владимира Желобова, показатели текущего года относительно 2022-го выше примерно на 20%.

Ранее директор одного из крупнейших в России дилерских центров Александр Истомин, рассуждая о развитии ситуации на вторичном рынке, подчеркнул, что автомобили все равно будут покупать, несмотря ни на что, и спрос в этой сфере будет. На ценообразование на вторичке влияют два ключевых фактора: доступность ассортимента автомобилей, а также колебания курса валют, резюмировал эксперт.

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Источник: Kommersant.ru

Фото: Depositphotos