На сервисе рассказали, когда и какую зимнюю резину лучше ставить
С приближением периода смены летней резины на зимнюю Fit Service отмечает увеличение спроса на услуги по обслуживанию автомобилей в октябре.
Средние цены на шиномонтаж в России остаются практически такими же, как и весной, увеличившись всего на 7% по сравнению с предыдущим годом, что находится в рамках общей инфляции в стране. Средняя стоимость услуги составляет около 2400 рублей.
Специалисты рекомендуют менять резину на шиномонтаже, когда среднесуточная температура составляет 5-7 градусов тепла, что обычно бывает примерно в середине октября.
Новые зимние шины нуждаются в обкатке: первые 500 км пробега специалисты рекомендуют избегать скоростей свыше 70 км/ч, резких стартов и экстренных торможений.
Если планируется использовать уже имеющиеся зимние шины, важно удостовериться, что глубина протектора превышает 4 мм, и проверить дату выпуска шин на их боковинах. Если срок эксплуатации превышен, даже при достаточной глубине протектора шины лучше заменить.
На вопрос, что лучше: ставить колеса на дисках в сборе или только менять покрышки – конкретного ответа нет. Все зависит от комфорта и предпочтений автовладельца. Достаточно правильно подготовиться к зимнему сезону, независимо от выбранной модели поведения.
И последнее. Фрикционные шины («липучки») подходят для мягкого климата и хорошо справляются с дождем и мокрым снегом. Шипованная резина лучше для регионов с холодной зимой, где часто образовывается гололед и плохо чистят дороги. А вот от использования «всесезонок» специалисты отговаривают. Такие шины часто не справляются ни зимой, ни летом, ведь представляют собой компромисс между жесткой зимней и мягкой летней резиной.
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Фото: АГН «Москва»
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