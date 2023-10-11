На сервисе рассказали, когда и какую зимнюю резину лучше ставить

Fit Service: цены на шиномонтаж пока остаются стабильными

С приближением периода смены летней резины на зимнюю Fit Service отмечает увеличение спроса на услуги по обслуживанию автомобилей в октябре.

Средние цены на шиномонтаж в России остаются практически такими же, как и весной, увеличившись всего на 7% по сравнению с предыдущим годом, что находится в рамках общей инфляции в стране. Средняя стоимость услуги составляет около 2400 рублей.

Специалисты рекомендуют менять резину на шиномонтаже, когда среднесуточная температура составляет 5-7 градусов тепла, что обычно бывает примерно в середине октября.

Новые зимние шины нуждаются в обкатке: первые 500 км пробега специалисты рекомендуют избегать скоростей свыше 70 км/ч, резких стартов и экстренных торможений.

Если планируется использовать уже имеющиеся зимние шины, важно удостовериться, что глубина протектора превышает 4 мм, и проверить дату выпуска шин на их боковинах. Если срок эксплуатации превышен, даже при достаточной глубине протектора шины лучше заменить.

На вопрос, что лучше: ставить колеса на дисках в сборе или только менять покрышки – конкретного ответа нет. Все зависит от комфорта и предпочтений автовладельца. Достаточно правильно подготовиться к зимнему сезону, независимо от выбранной модели поведения.

И последнее. Фрикционные шины («липучки») подходят для мягкого климата и хорошо справляются с дождем и мокрым снегом. Шипованная резина лучше для регионов с холодной зимой, где часто образовывается гололед и плохо чистят дороги. А вот от использования «всесезонок» специалисты отговаривают. Такие шины часто не справляются ни зимой, ни летом, ведь представляют собой компромисс между жесткой зимней и мягкой летней резиной.

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Фото: АГН «Москва»