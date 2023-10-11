Эксперты рассказали, что ограничивает рынок авто с пробегом

Продажи б/у машин начали снижаться из-за роста цен и ставок по кредитам

Продажи подержанных машин растут в годовом выражении с учетом низкой базы, но не по отношению к летним месяцам. По оценкам участников рынка, по сравнению с августом продажи в сентябре упали примерно на 10%.

Стремительному росту рынка автомобилей с пробегом в июле-августе способствовали новости о повышении утильсбора и ослабление рубля. Люди торопились приобрести машины по текущим ценам — спрос вырос на 80% по сравнению с июнем. В сентябре продажи ожидаемо упали.

Во-первых, с апреля по сентябрь на четверть увеличились цены. Подорожание бэушек сказалось на спросе. Средняя цена подержанного легкового автомобиля, по данным «Автостата», в сентябре впервые оказалась выше 1,5 млн руб. Это на 5% больше, чем в августе, и на 23% дороже год к году.

Во-вторых, негативно повлияло на рынок падение предложения, в том числе из-за рекордно низкого импорта. Предложение на вторичном рынке сократилось относительно прошлого года примерно на 23%, подтверждают продавцы машин.

И в-третьих, рынок с пробегом ограничивают выросшие кредитные и лизинговые ставки.

По предварительным данным «Автостата», рынок автомобилей с пробегом в сентябре сократился на 10,2% по сравнению с предыдущим годом, несмотря на рост в 7,7% в годовом измерении.

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Источник: «Коммерсант»

Фото: Depositphotos