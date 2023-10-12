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Погоня за байкером на Харлее – полицейское видео

Видео того, как полиция долго гналась за байкером, а потом просто подрезала его

Некоторые мотоциклы настолько быстры, что сотрудники правоохранительных органов даже не гонятся за ними. Круизеры же, такие как некоторые Harley-Davidson, обычно не такие быстрые, и полицейские вполне могут «присесть им на хвост».

Остановить мотоцикл без риска травм байкеру очень сложно. Но полицейского за рулем это не заботило – он пошел на таран (отметка 12:20 на видео).

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Погоня началась в Арканзасе, а закончилась в Техасе (США) – мотоциклист делал все возможное, чтобы скрыться, и даже уехал в другой штат.

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Мотоциклист ехал с превышением скорости (125 км/ч там, где ограничение было 105 км/ч), что и стало причиной погони. Байкер, которым, как позже выяснила полиция, был Дэвид Рорк, съехал на обочину по требованию патрульных. Затем, когда полицейский подошел к мотоциклу, Рорк умчался прочь. И началась погоня на скорости до 160 км/ч.

Закончилось все тараном, потерей управления и полетом в кювет. Выяснилось, что у Рорка был незарегистрированный пистолет, а сам байкер принимал перед поездкой наркотики.

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Фото, видео: Youtube

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За РулемКирилл Панов
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