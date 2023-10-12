Из-за санкций у водителей в РФ есть сложности с эксплуатацией машин из Европы

Водителям рассказали, что делать после отключения машин от онлайн-сервисов

На фоне санкций в отношении РФ автоконцерны Volvo, Mercedes, Land Rover, Volkswagen, Lexus отключили нашу страну от своих глобальных онлайн-сервисов. Теперь невозможно провести диагностику, перестала действовать гарантия. Но это еще полбеды, более серьезной проблемой является отсутствие возможности починить автомобиль, к тому же есть риск удаленной блокировки рабочих систем транспортного средства со стороны производителей.

Корреспонденты Autonews.ru опросили дилеров, но они выразили недоумение относительно жалоб водителей, потому что такие отключения начались еще в 2022 году. Автоэксперты подтвердили, что абсолютно все зарубежные автоконцерны отключили онлайн-поддержку партнеров и своих клиентов. Причем в большей степени это коснулось машин премиум-марок.

Онлайн-приложения позволяют владельцу удаленно управлять машиной, заранее прогревая ее, открывать и закрывать двери, узнавать местоположение авто, управлять климатической системой и другими функциями.

Вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов не сомневается, что это было сделано исключительно под санкционным давлением.

«Для автопроизводителей выгодно работать в России, выгодно получать деньги от клиентов за подписку в мобильном приложении. Теперь компании теряют деньги. Их, очевидно, поставили в условия, когда в противном случае они потеряют еще больше денег», — констатирует эксперт.

Проблема заключается не только в отключении и отсутствии возможности обновления ПО. Дело в том, что подключенное к интернету фирменное оборудование у официального дилера в нашей стране удаленно привели в негодность. При подключении к иностранному серверу c оборудования российских дилеров принудительно стирали программное обеспечение, после чего оно стало обычным куском железа, подчеркивает Жигалов.

Основная проблема связана с ключами, в которые зашиты электронные коды. В случае потери ключа такой код можно зашить в дубликат, но это делает официальный дилер посредством подключения к единому глобальному сервису. Теперь же у российских дилеров нет доступа к этим сервисам.

Жигалов настойчиво рекомендует:

— Ни в коем случае не терять ключи и беречь машины. Потому что в случае ДТП починить автомобиль и найти автозапчасти станет очень большой проблемой.

— Сделать дубликаты ключей на бюджетные марки. В нашей стране в большинстве городов есть такие специалисты. Цена на них составляет примерно 5–10 тысяч рублей, а на изготовку потребуется не более получаса.

— Важно помнить: если дубликат будет сделан некачественно, он заблокирует систему управления. Сложнее владельцам люксовых машин, для которых практически невозможно изготовить ключи у нас в стране, речь идет о Volvo, Mercedes и Lexus в том числе.

«Гарантия на европейские и японские автомобили, проданные до 2022 года, постепенно заканчивается и уже по сути не работает. Запчасти для них становятся проблемой. Так что я бы советовал не медлить с их заменой на автомобили тех марок, которые официально присутствуют в России», — советует вице-президент РОАД.

Член правления независимого Союза автосервисов России Илья Плисов напоминает, что, работая на российском рынке, автопроизводитель не обязан делать открытый доступ к своим каталогам запчастей и обеспечивать послегарантийное обслуживание силами независимых СТО. Другими словами, если какой-то из китайских брендов покинет рынок, то российские водители окажутся точно в таких же условиях, что и владельцы европейских иномарок сейчас — без запчастей и без сервиса.

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Источник: Autonews.ru

Фото: Unsplash