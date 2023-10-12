Современные иномарки обеспечили новыми энергосберегающими маслами

«Газпромнефть-СМ» расширила линейку синтетической продукции

«Газпромнефть – смазочные материалы» выпустила полностью синтетическое моторное масло для автомобилей иностранного производства из Японии, Кореи, Китая и Европы. Смазочные материалы обладают повышенными энергосберегающими и экологическими свойствами, что позволяет экономить топливо и снижать уровень воздействия транспорта на окружающую среду.

Новый продукт дополняет линейку премиальных масел бренда G-Energy. Масло обеспечивает эффективную эксплуатацию двигателя при повышенной нагрузке – езда с прицепом и крутые подъемы, а также при магистральном вождении и в режиме городских пробок. Испытания в независимой лаборатории показали, что высокотехнологичные смазочные материалы сохраняют детали двигателя чистыми в течение всего интервала замены. Энергосберегающая продукция заместит аналоги зарубежных компаний на российском рынке.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Запрос на высококачественные масла от владельцев автомобилей иностранных брендов увеличивается, вместе с тем растет спрос на смазочные материалы, которые берегут окружающую среду. Обширная собственная научная база и современные производственные площадки позволяют нам создавать продукцию с уникальными характеристиками. Разработки «Газпромнефть-СМ» отвечают не только современным технологическим требованиям, но и принципам экологической ответственности».

Фото: Стоян Васев