#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эксперт Зиманов: первый гололед не является сигналом к замене летней резиныЭксперт Зиманов: первый гололед не является сигналом к замене летней резины
Автоэксперт объяснил, почему не стоит...
Современные иномарки обеспечили новыми энергосберегающими масламиСовременные иномарки обеспечили новыми энергосберегающими маслами
«Газпромнефть-СМ» расширила линейку...
На покупку автомобиля Evolute выделят субсидию: кто сможет ею воспользоватьсяНа покупку автомобиля Evolute выделят субсидию: кто сможет ею воспользоваться
Власти Липецкой области компенсируют...

Renault опубликовала в Сети тизеры салона кроссовера Kardian

Рассекречен салон Renault Kardian накануне его дебюта в Рио-де-Жанейро

Французский автоконцерн Renault обнародовал в Сети тизеры кроссовера B-сегмента Renault Kardian, на которых рассекречено изображение салона. Этот автомобиль готовился для России, но его выход на наш рынок так и не состоялся.

Рекламная кампания, включая публикацию официальных изображений кроссовера Renault Kardian, запущена автоконцерном перед дебютом новинки на выставке в Рио-де-Жанейро 25 октября. Судя по снимкам, стильный салон украшает 8-дюймовая мультимедийная система.

Тизер Renault Kardian
Тизер Renault Kardian
Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

6 фатальных ошибок, которые убивают АКП автомобиля

Сам салон выполнен с «четким акцентом на качество и технологии», остальные подробности компания держит в секрете, но подтвердила, что кроме «мультимедийки» у кроссовера цифровая система приборов.

Благодаря системе Multi-Sense водители смогут выбирать настройки освещения и режимы вождения по своим предпочтениям и настроению.

Ранее опубликованные изображения демонстрировали линии кузова и тонкие задние фонари с трехмерными акцентами.

В Renault рассказали, что предстоящая презентация Kardian призвана познакомить с «международным планом действий» компании. Кроме того, производитель анонсировал показ в ходе выставки еще одного нового концепта.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Carsweek.ru

Фото: Renault

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемСветлана Тарасенко
Поделиться:
Оцените материал:
0