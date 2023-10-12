Renault опубликовала в Сети тизеры салона кроссовера Kardian
Французский автоконцерн Renault обнародовал в Сети тизеры кроссовера B-сегмента Renault Kardian, на которых рассекречено изображение салона. Этот автомобиль готовился для России, но его выход на наш рынок так и не состоялся.
Рекламная кампания, включая публикацию официальных изображений кроссовера Renault Kardian, запущена автоконцерном перед дебютом новинки на выставке в Рио-де-Жанейро 25 октября. Судя по снимкам, стильный салон украшает 8-дюймовая мультимедийная система.
Сам салон выполнен с «четким акцентом на качество и технологии», остальные подробности компания держит в секрете, но подтвердила, что кроме «мультимедийки» у кроссовера цифровая система приборов.
Благодаря системе Multi-Sense водители смогут выбирать настройки освещения и режимы вождения по своим предпочтениям и настроению.
Ранее опубликованные изображения демонстрировали линии кузова и тонкие задние фонари с трехмерными акцентами.
В Renault рассказали, что предстоящая презентация Kardian призвана познакомить с «международным планом действий» компании. Кроме того, производитель анонсировал показ в ходе выставки еще одного нового концепта.
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Источник: Carsweek.ru
Фото: Renault
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