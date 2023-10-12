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Эксперт Зиманов: первый гололед не является сигналом к замене летней резиныЭксперт Зиманов: первый гололед не является сигналом к замене летней резины
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Эксперт Зиманов: первый гололед не является сигналом к замене летней резины

Автоэксперт объяснил, почему не стоит торопиться с заменой зимних шин на летние

Поводом для замены зимней резины на летнюю является не гололед, а устоявшаяся температура ниже пяти градусов. Таким мнением поделился автоэксперт Лев Зиманов.

Рассуждая о сроках замены шин, он почеркнул, что, несмотря на наличие гололеда на дорогах Центральной России, не стоит торопиться с этой процедурой. После первого гололеда, как правило, прогнозируется несколько теплых дней. Поэтому лучше переждать и постараться без острой надобности не выезжать никуда.

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Следует дождаться, когда низкая температура установится на отметке минус пять градусов, это и будет сигналом к замене резины, убежден Зиманов.

«Это важно, потому что если вы "переобуетесь", а потом опять установится теплая погода, то могут наступить неприятные последствия — можно очень сильно "прогореть" в плане безопасности на дороге», — предупреждает автоэксперт.

Зиманов уточнил, что имеет в виду быстрый износ шин, а также увеличение тормозного пути. При температуре воздуха выше пяти градусов зимняя резина будет быстрее изнашиваться. Если же температура поднимется до +10, тормозной путь зимней резины будет хуже, чем у летней, подытожил эксперт.

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Источник: radiosputnik.ria.ru

Фото: Depositphotos

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