Названы кроссоверы, способные преодолеть без капремонта 500 000 км

Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander и Toyota RAV4 возглавили рейтинг надежности

Выросшие цены на новые автомобили в целом и на кроссоверы в частности вынудили многих автолюбителей в качестве альтернативы обратить внимание на вторичный рынок. При покупке подержанной машины есть риск затрат в связи с ремонтом, но среди таких автомобилей есть очень надежные и прочные модели, способные проехать до 500 тысяч км без капитального ремонта.

Эксперты ресурса Daily-Motor.Ru составили топ-3 кроссоверов, которые точно не доставят хлопот своим владельцам. И на первом месте стоит Mazda CX-5. Этот кроссовер поначалу критиковали за частые поломки бензиновых двигателей SkyActiv-G. Но со временем модель стала настоящей гордостью японского автоконцерна и одной из самых неуязвимых и надежных. При этом стоит воздержаться от покупки Mazda CX-5 с дизелем.

Японский Mitsubishi Outlander расположился на втором месте рейтинга. Достоин внимания паркетник с двигателем 4B11 объемом 2 л, этот мотор проверен временем, и он точно не подведет на трассе. Изначально на Аутлендер устанавливали вариатор JF011E, который считался ненадежным до тех пор, пока завод не начал устанавливать дополнительный радиатор охлаждения.

Тройку лидеров замыкает Toyota RAV4, он тоже может преодолеть расстояние до полумиллиона километров без капремонта. RAV4 обоснованно считается самым надежным кроссовером, но только в версии с бензиновыми двигателями объемом 2 и 2,5 л. Вариант с дизельным мотором даже не стоит рассматривать. Главное при этом — не забывать регулярно менять рабочие жидкости.

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Источник: Daily-Motor.ru

Фото: Unsplash