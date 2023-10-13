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На этих машинах реже всего скручивают пробег

«Автотека»: на авто этих брендов редко обнаруживают скрученный пробег

Эксперты «Автотеки» выяснили, что автомобили определенных марок реже подвергаются скручиванию пробега. Они пришли к этому выводу, проанализировав отчеты об осмотрах автомобилей с пробегом за период с января по сентябрь 2023 года.

Согласно данным на 2023 год, в среднем скручивали пробег у машин в возрасте 6 лет, а пробег таких машин составлял 62 000 км.

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В исследовании рассматривалась статистика автомобилей с пробегом в возрасте до 10 лет, по которым пользователи запрашивали отчеты за январь-сентябрь 2023 года.

Реже всего в масс-сегменте в 2023 году в отчетах обнаружен скрученный километраж в автомобилях Chery, Mazda, Honda и Lifan. Средний возраст машин, на которых производилась скрутка пробега в массовом сегменте, составлял 6 лет.

Лидерами по наименьшим изменениям в пробеге в масс-сегменте в январе-сентябре 2023 года стали:

  • Nissan Juke
  • Hyundai Tucson
  • Mazda CX-5
  • Renault Kaptur
  • Kia Soul.

В премиальном сегменте это: Infiniti, Lexus, Land Rover, BMW и Audi. Средний возраст скрутки у таких авто – 5 лет.

Среди моделей меньше всего подвергались мошенническому воздействию:

  • Land Rover Range Rover Evoque
  • Mercedes-Benz CLA-класс
  • Infiniti QX70
  • Mercedes-Benz C-класса
  • BMW X1.

Фото: Unsplash

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За РулемАлексеева Елена
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