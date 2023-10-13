На этих машинах реже всего скручивают пробег
Эксперты «Автотеки» выяснили, что автомобили определенных марок реже подвергаются скручиванию пробега. Они пришли к этому выводу, проанализировав отчеты об осмотрах автомобилей с пробегом за период с января по сентябрь 2023 года.
Согласно данным на 2023 год, в среднем скручивали пробег у машин в возрасте 6 лет, а пробег таких машин составлял 62 000 км.
В исследовании рассматривалась статистика автомобилей с пробегом в возрасте до 10 лет, по которым пользователи запрашивали отчеты за январь-сентябрь 2023 года.
Реже всего в масс-сегменте в 2023 году в отчетах обнаружен скрученный километраж в автомобилях Chery, Mazda, Honda и Lifan. Средний возраст машин, на которых производилась скрутка пробега в массовом сегменте, составлял 6 лет.
Лидерами по наименьшим изменениям в пробеге в масс-сегменте в январе-сентябре 2023 года стали:
- Nissan Juke
- Hyundai Tucson
- Mazda CX-5
- Renault Kaptur
- Kia Soul.
В премиальном сегменте это: Infiniti, Lexus, Land Rover, BMW и Audi. Средний возраст скрутки у таких авто – 5 лет.
Среди моделей меньше всего подвергались мошенническому воздействию:
- Land Rover Range Rover Evoque
- Mercedes-Benz CLA-класс
- Infiniti QX70
- Mercedes-Benz C-класса
- BMW X1.
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Фото: Unsplash
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