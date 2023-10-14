#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Главное – встать в нужном месте в нужный моментГлавное – встать в нужном месте в нужный момент
Дорожный рабочий ловко разрулил ДТП с...
Camp365 model TСкладной дом на колесах, который помещается в багажнике
Camp365 представила складной жилой модуль для...
Десятиколесный Урал? Нет, все еще интереснее! (видео)Десятиколесный Урал? Нет, все еще интереснее! (видео)
На видео показали платформу РКР – гибрид Урала...

Не внедорожник и не кроссовер: Toyota позиционирует Century по-особому

Toyota описывает Century как «новую концепцию мобильности с водителем»

Toyota Century разрабатывалась под руководством ведущего инженера Ёсикадзу Танака, который работает в компании с 1987 года и является главным инженером, и ведущего дизайнера Тацуида Сонода, работавший над более чем 30 моделями компании.

Toyota Century
Toyota Century

Главный инженер Танака сообщил, что этот автомобиль не планировался как внедорожник. Компания хочет сделать акцент на пассажире на заднем сиденье и создать абсолютно новую концепцию автомобиля.

Toyota Century
Toyota Century
Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Конкурент Rolls-Royce от Toyota наконец увидел свет

Стартовая цена модели в Японии составляет около 167 000 долларов.

Источник: ToyotaTimes

Фото: Toyota

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемЛежнин Роман
Количество просмотров 3
Поделиться:
Оцените материал:
0