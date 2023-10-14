Не внедорожник и не кроссовер: Toyota позиционирует Century по-особому
Toyota описывает Century как «новую концепцию мобильности с водителем»
Toyota Century разрабатывалась под руководством ведущего инженера Ёсикадзу Танака, который работает в компании с 1987 года и является главным инженером, и ведущего дизайнера Тацуида Сонода, работавший над более чем 30 моделями компании.
Toyota Century
Главный инженер Танака сообщил, что этот автомобиль не планировался как внедорожник. Компания хочет сделать акцент на пассажире на заднем сиденье и создать абсолютно новую концепцию автомобиля.
Toyota Century
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Стартовая цена модели в Японии составляет около 167 000 долларов.
Источник: ToyotaTimes
Фото: Toyota
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