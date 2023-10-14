Найдена достойная иномарка на замену Largus по доступной цене

В Россию привезли семиместный Mitsubishi Xpander по цене от 2,3 млн рублей

Одной из главных особенностей Mitsubishi Xpander является его доступная цена, которая стартует от 2,3 млн рублей. Это значительно меньше, чем цена Lada Largus с механической коробкой передач, которая может достигать 2,5 млн рублей.

Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander 2023 года оснащен передним приводом и имеет клиренс 225 мм. Под капотом Mitsubishi Xpander находится 1,5-литровый мотор мощностью 105 л. с.

Интерьер Mitsubishi Xpander

В отличие от Lada Largus, Mitsubishi Xpander оснащен классической 4-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Это обеспечивает плавное и комфортное переключение передач.

Но стоит отметить, что Mitsubishi оснащен двигателем 4A91, который может начать расходовать масло после пробега более 100 тысяч километров. Это вызвано износом поршневых колец и жесткостью уплотнительных колпачков. Однако, многие владельцы подобных автомобилей уже привыкли к тому, что нужно с большей периодичностью подливать масло.

Источник: NJcar.ru

Фото: Mitsubishi