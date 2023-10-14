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Новинка в мире минивэнов собрала рекордное число предзаказов

Dongfeng Voyah Dreamer 2024 собрал 4000 заявок в первый день старта предзаказов

Dongfeng Voyah Dreamer 2024 будет доступен в двух версиях: гибридной и полностью электрической.

Dongfeng Voyah Dreamer 2024
Dongfeng Voyah Dreamer 2024

Гибридные модели оснащены тройным аккумуляторным блоком емкостью 43 кВтч, а также четырехцилиндровым гибридным двигателем объемом 1, 5 литра и двумя электродвигателями. Эта комбинация обеспечивает мощность в 570 л. с. и крутящий момент в 840 Нм. Расход топлива составляет 5, 36 литров на 100км. Запас хода на электротяге составляет 236 километров, а полный запас хода достигает 1231 километра.

Dongfeng Voyah Dreamer 2024
Dongfeng Voyah Dreamer 2024
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Voyah Dream PHEV заговорил по-русски

Полностью электрическая версия автомобиля работает от тройного аккумуляторного блока емкостью 108,73 кВтч и двух двигателей, совместная мощность которых равна 435 л. с. Ускорение от 0 до 100 километров в час занимает всего 5,9 секунды. Без подзарядки минивэн может пройти до 650 километров.

Цена на этот автомобиль начинается от 50 700 долларов, а продажи стартуют 12 октября.

Источник, фото: CarNewsChina.com

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За РулемЛежнин Роман
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