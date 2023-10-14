Toyota представила популярную модель в особом исполнении
Аэро-комплект Modellista, стоимостью 1734 доллара, включает передний медный сплиттер, задний бампер с удлинителем, более глубокие боковые юбки и хромированные крышки зеркал.
Кроме того, Modellista предлагает новый дизайн колес под названием Wing Dancer, которые добавят яркости внешнему виду автомобиля. Комплект дисков обойдутся в 1919 долларов.
Modellista также предлагает ряд аксессуаров, которые могут дополнить стиль автомобиля. Например, среди них есть защитные приспособления для дверных ручек и болты безопасности для номерного знака. А подушка для сиденья, стоимостью 66 долларов, служит еще и стильной вместительной сумкой.
Важно отметить, что изменился только дизайн автомобиля.
Источник: Carscoops
Фото: Modellista
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