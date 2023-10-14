Toyota представила популярную модель в особом исполнении

Toyota представила купе-кроссовер Toyota Crown Sport в исполнении Modellista

Аэро-комплект Modellista, стоимостью 1734 доллара, включает передний медный сплиттер, задний бампер с удлинителем, более глубокие боковые юбки и хромированные крышки зеркал.

Toyota Crown Sport в исполнении Modellista

Кроме того, Modellista предлагает новый дизайн колес под названием Wing Dancer, которые добавят яркости внешнему виду автомобиля. Комплект дисков обойдутся в 1919 долларов.

Аксессуары Modellista Аксессуары Modellista

Modellista также предлагает ряд аксессуаров, которые могут дополнить стиль автомобиля. Например, среди них есть защитные приспособления для дверных ручек и болты безопасности для номерного знака. А подушка для сиденья, стоимостью 66 долларов, служит еще и стильной вместительной сумкой.

Аксессуары Modellista

Важно отметить, что изменился только дизайн автомобиля.

Источник: Carscoops

Фото: Modellista