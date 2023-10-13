Курить – вредно! Возможно, самая нелепая взятка недели

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В Санкт-Петербурге инспектор ДПС потребовал от водителя 10 пачек сигарет

В форменный фарс превратилось общение 28-летнего водителя Юсуфа из Узбекистана и инспектора ДПС Максима Смешко, дежурившего недалеко от аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Как сообщает источник, инспектор остановил Юсуфа, пробил его данные по базам и заявил, что у водителя нет регистрации в РФ.

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Водитель попробовал возразить и даже позвонил своему представителю, который мог подтвердить регистрацию. Однако инспектор не стал ни с кем разговаривать, забрал права узбекистанца и пообещал их вернуть только... за десять пачек сигарет Kent с кнопкой.

Сообщается, что Юсуф предпочел не спорить, съездил на ближайшую АЗС и за 2,5 тысячи рублей приобрел табачную продукцию, которую и передал страстному любителю курения. Получив назад права, Юсуф обратился в полицию и сообщил о странном инспекторе.

Теперь товарищу Смешко грозит наказание по статьям за мелкое взяточничество и превышение должностных полномочий.

В случае, если вы попали в ситуацию, описанную в данной публикации, обратитесь на горячую линию МВД по бесплатному номеру: 8-800-222-74-47. Сообщите оператору горячей линии время, место и иные обстоятельства произошедшего. ГИБДД успешно борется с недобросовестными практиками со стороны инспекторов.

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Источник: Baza

Фото: Depositphotos

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