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81 участок на улицах Москвы приспособили для маломобильных граждан

Работники «Московского паркинга» повысили доступность городской среды

В теплое время года маломобильные контролеры «Московского паркинга» следят за парковкой для инвалидов, а также выявляют места, где людям с инвалидностью сложно передвигаться.

Маломобильные контролеры «Московского паркинга»

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Максим Ликсутов, Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы:

«Маломобильные контролеры «Московского паркинга» помогают улучшать инфраструктуру для людей с инвалидностью. За этот сезон они выявили более 250 проблемных участков, из них 81 префектуры уже улучшили. Повышение доступности городской среды — одна из задач, которую поставил перед нами Мэр Москвы Сергей Собянин»

Контролеры «Московского паркинга» составляют заявки, а префектуры городских округов реагируют на замечания: делают плавные спуски с бордюров, исправляют тротуары, где могут быть сложности с передвижением. Напомним, в 2022 году благодаря работе маломобильных контролеров в Москве улучшили 77 проблемных участков, которые были обнаружены за лето.

До реконструкции
После реконструкции

Сейчас, когда на улицах похолодало, контролеры вернулись в Сервисный центр «Московского транспорта». Он расположен по адресу: Старая Басманная улица, дом 20, корпус 1. Там сотрудники консультируют водителей по вопросам о платных парковках и принимают заявления.

Источник, фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

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За РулемЛежнин Роман
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