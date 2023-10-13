#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Экспериментальный шестиколесный УАЗНа УАЗе рассказали, как трехосная «буханка» стала «Медеей» в помощь спасателям
Спустя 20 лет трехосную «буханку» воплотили в...
Lexus ISЦена на Lexus IS 2024 года в новых дизайн-пакетах вырастет почти до 6 млн рублей
Премиум-бренд Lexus подготовил новые...
Huawei привез на российский рынок премиальные гибридные кроссоверы AITO M5 и M7Huawei привез на российский рынок премиальные гибридные кроссоверы AITO M5 и M7
В РФ можно купить кроссоверы AITO M5 и M7 от...

Саблин: поправки в регламент ТО коснутся недобросовестных любителей «фотошопа»

Водителям объяснили, что изменит введение новых правил техосмотра в 2024 году

Одной из причин внесения изменений в закон о техническом осмотре (ТО) стали «серые» диагностические карты, оформленные удаленно недобросовестными операторами. Эти поправки в большей степени коснутся «любителей фотошопа», а не добропорядочных водителей, заявил основатель и руководитель консалтинговой компании Sablin Consulting Group Андрей Саблин.

В соответствии с проектом Приказа об изменениях в правилах организации и проведения техосмотра, подготовленного Министерством транспорта РФ, в методике техосмотра предусмотрена новая терминология: «пропускная способность станции техобслуживания» и «типовой перечень проводимых технологических операций».

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Шины на зиму 2023/24 – ассортимент, цены, какие выбрать

Методика расчета пропускной способности ПТО теперь изменится: на один пост — один эксперт. За смену он сможет обслужить максимум 16 автомобилей, при этом время смены запрещено превышать. Другими словами, недобросовестные станции техосмотра не смогут искусственно завышать пропускную способность.

В правительстве считают, что таким образом значительно сократится количество «серых» карт, выданных без фактического заезда автомобиля на станции, подчеркивает Саблин. Если нововведения будут приняты, они вступят в силу 1 марта 2024 года.

Сейчас техосмотр нужно проходить в случае перерегистрации легкового ТС в возрасте от четырех лет и старше на нового собственника, после замены двигателя и других ключевых агрегатов и запасных частей, проведения тюнинга, установки газобаллонного оборудования, а также при применении персонального ТС в служебных целях, для трудовой деятельности в такси либо для пересечения границ государств, принадлежащих Евросоюзу.

Для технической перепроверки автомобиля нужно обратиться в аккредитованные пункты техосмотра. За езду без диагностической карты или с поддельным документом будет выписан штраф в размере 2-5 тысяч рублей. Все сведения о диагностике будут передаваться в единую информационную систему. В остальном порядок прохождения технического осмотра личного легкового автотранспорта в 2024 году не изменится, подытожил Саблин.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Spb.tsargrad.tv

Фото: Depositphotos

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемСветлана Тарасенко
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0