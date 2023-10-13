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Автоэксперт рассказал о последствиях некорректной прошивки ключей от автомобиля

Плисов: некорректный дубликат ключа грозит заменой блока управления машины

Европейские производители автомобилей отключили Россию от своих глобальных онлайн-сервисов, после этого многие водители иномарок столкнулись с проблемой. Речь идет о ключах от машин, в которые зашиты электронные коды. Раньше, если ключ был утерян, дубликат изготавливал официальный дилер. Но теперь, на фоне санкций и отключения ПО, автовладельцы ищут альтернативные варианты прошивки ключей.

Член правления Союза автосервисов России Илья Плисов рассказал, что для большинства автомобилей в России массового сегмента можно без проблем заказать ключ взамен утерянного или неработающего. Но если при изготовлении нового будет нарушена технология, водителей ждут серьезные проблемы.

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Сейчас во многих мегаполисах есть компании, готовые взяться за прошивку электронного кода в ключе для конкретной машины. Если с машинами масс-маркета все понятно, то изготовление ключей для люксовых автомобилей сопряжено с определенными трудностями. Их не так-то просто изготовить, и на это уйдет время, подчеркивает Плисов.

Дело в том, что огромен риск выхода из строя блока управления автомобилем, если работа по прошивке нового ключа будет проведена некорректно. В этом случае блок управления попросту заблокируется, и потребуется его замена. Но специалисты, работающие в этой сфере, осознают все риски и делают работу качественно, стараясь не допускать фатальных ошибок, резюмировал Плисов.

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Источник: Autonews.ru

Фото: Unsplash

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