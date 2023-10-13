Автоэксперт рассказал о последствиях некорректной прошивки ключей от автомобиля

Плисов: некорректный дубликат ключа грозит заменой блока управления машины

Европейские производители автомобилей отключили Россию от своих глобальных онлайн-сервисов, после этого многие водители иномарок столкнулись с проблемой. Речь идет о ключах от машин, в которые зашиты электронные коды. Раньше, если ключ был утерян, дубликат изготавливал официальный дилер. Но теперь, на фоне санкций и отключения ПО, автовладельцы ищут альтернативные варианты прошивки ключей.

Член правления Союза автосервисов России Илья Плисов рассказал, что для большинства автомобилей в России массового сегмента можно без проблем заказать ключ взамен утерянного или неработающего. Но если при изготовлении нового будет нарушена технология, водителей ждут серьезные проблемы.

Сейчас во многих мегаполисах есть компании, готовые взяться за прошивку электронного кода в ключе для конкретной машины. Если с машинами масс-маркета все понятно, то изготовление ключей для люксовых автомобилей сопряжено с определенными трудностями. Их не так-то просто изготовить, и на это уйдет время, подчеркивает Плисов.

Дело в том, что огромен риск выхода из строя блока управления автомобилем, если работа по прошивке нового ключа будет проведена некорректно. В этом случае блок управления попросту заблокируется, и потребуется его замена. Но специалисты, работающие в этой сфере, осознают все риски и делают работу качественно, стараясь не допускать фатальных ошибок, резюмировал Плисов.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Autonews.ru

Фото: Unsplash