Цена на Lexus IS 2024 года в новых дизайн-пакетах вырастет почти до 6 млн рублей

Премиум-бренд Lexus подготовил новые комплектации для моделей IS 300, 350 и 500

Японский Lexus подготовил новые дизайнерские пакеты для всей линейки IS в 2024 году, одновременно повысив цену на 650–1750 долларов.

В частности, заднеприводная модель 300 в линейке IS получит турбомотор объемом 2 л на 241 л.с. Во втором варианте (AWD) двигатель V6 объемом 3,5 л на 260 л.с. Цены на IS 300 стартуют от 41 тыс. долларов, это порядка 4 млн рублей.

У модели IS 300 расширен список опций, Lexus добавил комплектацию F Sport Design не только заднеприводным, но и полноприводным версиям. Рекомендуемая розничная цена этого автомобиля начинается от 43,2 тыс. долларов (от 4,2 млн рублей по актуальному курсу).

Внешне IS 300 F Sport будет выглядеть почти так же. В списке оснащения передние сиденья с подогревом и вентиляцией, алюминиевые педали, руль с подогревом и другие улучшения интерьера F Sport. Цена вопроса — 44,9 тыс. долларов (от 4,3 млн рублей).

Lexus IS

IS 350 оснащен двигателем V6 объемом 3,5 л 311 л.с., в 2024 году для спортивной комплектации F добавили пакет Blackout. Он идет вместе с пакетом Handling Package, куда вошли 19-дюймовые матово-черные кованые легкосплавные диски BBS, черные боковые зеркала с темной хромированной отделкой, темный хром в отделке окон и кресла с функцией памяти. Цена — от 44,4 тыс. долларов (+750 долларов, от 4,3 млн рублей).

Сильнее всего вырос в цене вариант IS 500 — до 60,02 тыс. долларов (+1750), или от 5,8 млн рублей. У автомобиля двигатель V8 объемом 5,0 л, мощностью на 472 л.с. Модель 2024 года будет в цвете Incognito. Топовая версия IS 500 F Sport Performance Premium будет с пакетом Special Appearance Package. Кроме цвета кузова Blue Vector автомобиль в этой версии будут отличать 19-дюймовые матово-черные кованые легкосплавные диски BBS и характерная синяя строчка по всему салону.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Carsweek.ru

Фото: Lexus