Иногда выйти из воды непросто – курьез на рыбалке
Со стороны это выглядит комично, но самому автовладельцу, конечно же, не до шуток. Присоединив после рыбалки к машине прицеп с лодкой, он пытается выйти на берег, до него всего-то метров пять, но не тут-то было! Сильный ветер сдул ил и водоросли в воду, и дно реки превратилось в настоящий каток.
В конце концов бедолаге пришлось воспользоваться лодкой, чтобы выбраться.
Вот что думают об этом ютуберы:
@UncleBuz: «Безумие - это делать одно и то же снова и снова и ожидать разных результатов» (Высказывание приписывают Альберту Энштейну.)
@Juanma_lolo: «Этот тип людей нельзя использовать для решения проблем в кризисные моменты, поскольку их реакция очень вялая».
@chiquita683: «Аллигатор: Держись, брат, я иду!»
@micheldoe2222: «Даже лодка трясется от смеха».
@slickrickricktheruler2352: «Можно вести круглосуточную трансляцию попыток этого человека».
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Видео: YouTube
Фото: скриншот видео YouTube
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости