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Иногда выйти из воды непросто – курьез на рыбалке

Автовладелец снова и снова пытается выйти на берег во время сильного ветра

Со стороны это выглядит комично, но самому автовладельцу, конечно же, не до шуток. Присоединив после рыбалки к машине прицеп с лодкой, он пытается выйти на берег, до него всего-то метров пять, но не тут-то было! Сильный ветер сдул ил и водоросли в воду, и дно реки превратилось в настоящий каток.

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В конце концов бедолаге пришлось воспользоваться лодкой, чтобы выбраться.

Вот что думают об этом ютуберы:

@UncleBuz: «Безумие - это делать одно и то же снова и снова и ожидать разных результатов» (Высказывание приписывают Альберту Энштейну.)

@Juanma_lolo: «Этот тип людей нельзя использовать для решения проблем в кризисные моменты, поскольку их реакция очень вялая».

@chiquita683: «Аллигатор: Держись, брат, я иду!»

@micheldoe2222: «Даже лодка трясется от смеха».

@slickrickricktheruler2352: «Можно вести круглосуточную трансляцию попыток этого человека».

Видео: YouTube

Фото: скриншот видео YouTube

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За РулемАлексеева Елена
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