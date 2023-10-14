Как Alphard, но больше и роскошнее: новый минивэн поступил в продажу
Начались продажи Hycan V09 – минивэна с быстрой зарядкой и запасом хода 762 км
Одной из ключевых особенностей Hycan V09 является его внушительный запас хода в 762 км, что делает его идеальным выбором для дальних поездок.
Hycan V09
Hycan V09
Более того, этот минивэн оснащен силовой установкой, состоящей из синхронного двигателя с постоянными магнитами и тройной литиевой батареи, обеспечивающей мощность до 455 л. с. Максимальная скорость минивэна достигает 190 км/ч.
Интерьер Hycan V09
Интерьер Hycan V09
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С помощью 800-вольтной платформы быстрой зарядки, этот минивэн может получить запас хода 200 км всего за 5 минут.
Официальные продажи стартуют 13 октября. Стоимость минивэна начинается от 45 000 долларов.
Источник, фото: CarNewsChina.com
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