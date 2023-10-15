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Редкий и очень мощный пикап продадут на аукционе

Заряженный Ford F-150 Shelby Super Snake с номером 88/300 выставили на аукцион

Этот эксклюзивный суперпикап проехал всего 3540 км, и, согласно Carfax, не попадал в ДТП. Super Snake был выпущен в 2021 году в ограниченном тираже 300 экземпляров.

Ford F-150 Shelby Super Snake
Ford F-150 Shelby Super Snake

Под капотом этого раритета находится 5-литровый двигатель Coyote V8, дополненный нагнетателем Whipple, высокопроизводительными топливными форсунками, алюминиевым теплообменником и трубкой воздухозаборника из углеродного волокна. Все эти дополнения позволяют развивать автомобилю мощность в 775 л. с.

Ford F-150 Shelby Super Snake
Ford F-150 Shelby Super Snake
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F-150 Super Snake получил обновленную переднюю панель с новым капотом, воздухозаборниками, эффектным бампером и сплиттером. Он также оснащен 22-дюймовыми коваными дисками, обутыми в шины Michelin Defender LTX M/S размерностью 305/40.

Заряженный автомобиль был выставлен на аукцион Bring a Trailer за 55 000 долларов.

Источник, фото: Bring a Trailer

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За РулемЛежнин Роман
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