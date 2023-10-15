Audi выпустила юбилейную версию популярной модели

В честь 25-летия модели ограниченным тиражом выпущена Audi TT Special Edition

Audi TT отмечает свое 25-летие с самых первых продаж в 1998 году. В честь этого юбилея, компания Audi радует своих поклонников выпуском новейшей версии Audi TT Special Edition.

Audi TT Special Edition

Основой для Audi TT Special Edition послужила модель 45 TFSI Quattro. Под капотом находится 2,0-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом. Комбинация полноприводной системы и семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением развивает мощность 245 л. с.

Audi TT Special Edition

TT Special Edition способен разгоняться до 100 км/ч всего за 5,1 секунды и достигать максимальной скорости 250 км/ч.

Юбилейная версия будет доступна в трех цветах на выбор: Nogaro Blue, Tango Red и Glacier White. Внешне автомобиль будет оснащен тонированными стеклами и черными 20-дюймовыми колесами Audi Sport с 10 Y-образными спицами, а дополнит картину красная тормозная система.

Интерьер Audi TT Special Edition

Салон TT Special Edition выполнен в комбинации кожи и алькантары с контрастной строчкой в цвет кузова.

Продажи Audi TT Special Edition начнутся в ноябре, и цена этого эксклюзивного автомобиля составит 72 800 евро.

Источник: Motor1

Фото: Audi