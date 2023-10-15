Audi выпустила юбилейную версию популярной модели
Audi TT отмечает свое 25-летие с самых первых продаж в 1998 году. В честь этого юбилея, компания Audi радует своих поклонников выпуском новейшей версии Audi TT Special Edition.
Основой для Audi TT Special Edition послужила модель 45 TFSI Quattro. Под капотом находится 2,0-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом. Комбинация полноприводной системы и семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением развивает мощность 245 л. с.
TT Special Edition способен разгоняться до 100 км/ч всего за 5,1 секунды и достигать максимальной скорости 250 км/ч.
Юбилейная версия будет доступна в трех цветах на выбор: Nogaro Blue, Tango Red и Glacier White. Внешне автомобиль будет оснащен тонированными стеклами и черными 20-дюймовыми колесами Audi Sport с 10 Y-образными спицами, а дополнит картину красная тормозная система.
Салон TT Special Edition выполнен в комбинации кожи и алькантары с контрастной строчкой в цвет кузова.
Продажи Audi TT Special Edition начнутся в ноябре, и цена этого эксклюзивного автомобиля составит 72 800 евро.
Источник: Motor1
Фото: Audi
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