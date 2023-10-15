Jaguar F-Type ZP Edition: последний «живой ягуар»

Jaguar представил свою последнюю модель с ДВС – Jaguar F-Type ZP Edition 2024

Этот автомобиль, оснащенный турбированным двигателем V8, станет настоящим коллекционным экземпляром, выпущенным ограниченным тиражом. Автомобиль достигает мощности в 575 л. с. при крутящем моменте в 516 Н·м. Этот мотор способен привести в движение все четыре колеса через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач, обеспечивая невероятное ускорение до 100 км/ч всего за 3,5 секунды.

Jaguar F-Type ZP Edition 2024 Jaguar F-Type ZP Edition 2024

Jaguar F-Type ZP Edition 2024 будет доступен в двух цветах, которые ранее никогда не предлагались для модели F-Type. Oulton Blue Gloss предлагает кабриолет с двухцветным интерьером в красном и черном цветах. Crystal Grey Gloss поставляется в виде купе с комбинацией синего и черного.

Jaguar F-Type ZP Edition 2024 Jaguar F-Type ZP Edition 2024

Jaguar F-Type ZP Edition 2024 был вдохновлен гоночными автомобилями E-Type, чьи круглые знаки красуются на дверях автомобиля. В салоне будет установлена специальная табличка с указанием уникального серийного номера автомобиля, который будет варьироваться от 1 до 150.

Jaguar F-Type ZP Edition 2024 станет последним автомобилем компании с двигателем внутреннего сгорания, начиная с 2025 года Jaguar планирует выпускать только электромобили.

Источник: Motor1

Фото: Jaguar