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Найден культовый DeLorean в состоянии «капсулы времени»

Легендарный DeLorean DMC-12 нашли в Нью-Мексико с пробегом всего 1500 км

DeLorean DMC-12, который использовали при съемках культовой трилогии «Назад в будущее», находился в сарае более 20 лет.

DeLorean DMC-12
DeLorean DMC-12

Специалисты по модели DeLorean DMC-12 с канала DeLorean Nation провели тщательный осмотр автомобиля и с удивлением обнаружили, что это один из самых первых выпущенных автомобилей. Его производство началось в апреле 1981 года, что делает этот экземпляр особенно ценным для коллекционеров и поклонников марки.

DeLorean DMC-12
DeLorean DMC-12
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Этот особый экземпляр сохранился в довольно хорошем состоянии, с минимальной ржавчиной на некоторых компонентах шасси. Он даже все еще оснащен оригинальными шинами, что является настоящей редкостью. Двигатель автомобиля выглядит исправным, все шланги на месте, и никаких утечек не обнаружено.

DeLorean DMC-12
DeLorean DMC-12

Канал DeLorean Nation приобрел этот уникальный автомобиль у его предыдущего владельца, который подтвердил, что он принадлежал дилеру Chevrolet до 1991 года, а затем был приобретен первым владельцем.

Канал DeLorean Nation обещает опубликовать видео с процессом восстановления этого исторического автомобиля.

Источник, фото: YouTube

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