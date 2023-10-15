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Представлен электрокар от обанкротившейся...

В России представили кроссовер несуществующей марки

Представлен электрокар от обанкротившейся китайской компании Weltmeister

В Москве на форуме «CarX: революция в автобизнесе» был представлен новый электрокар - кроссовер Weltmeister W6. Weltmeister, в переводе с немецкого означающий «чемпион мира», является брендом, созданным стартапом WM Motor, который, к несчастью, обанкротился.

Weltmeister W6
Weltmeister W6

Размеры Weltmeister W6 составляют 4620 х 1847 х 1730 мм, что делает его немного крупнее и просторнее нового поколения Toyota RAV4. Он оснащен электромотором мощностью 218 л. с. и обладает дальностью хода от 520 до 620 км по циклу NED. Подвеска независимая MacPherson спереди и многорычажная сзади, привод передний.

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Для полной зарядки батареи Weltmeister W6 потребуется от 9,5 до 11,9 часов, однако с использованием экспресс-зарядки можно заполнить заряд от 30 до 80% всего за 40 минут.

В 2015 году WM Motor был основан в Китае, и в 2016 году компания смогла привлечь миллиард долларов инвестиций от таких гигантов, как Baidu и Tencent. Но, к несчастью, они не смогли избежать убытков, которые составили огромные 1,13 млрд долларов. Сейчас компания находится в процессе банкротства.

Источник: Российская газета

Фото: autohome.com.cn

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