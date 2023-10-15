В честь нынешнего солнечного затмения выпустили автомобиль
Одним из самых ярких элементов машины является анимация потолка StarLight. При запуске двигателя над головой возникает круг из 940 звезд – это солнечная корона, которую часто видно при солнечном затмении. Подсветка загорается ровно на 7 минут 31 секунды.
На панели приборов лазером выгравированы 1846 звезды, создавая «символическую временную шкалу полного солнечного затмения». Каждая звезда символизирует один из 1846 солнечных дней, в течение которых наблюдалось полное солнечное затмение.
Для создания часов с бриллиантом 0,5 карат, которые находятся на приборной панели, потребовалось создать более 14 прототипов. А для усовершенствования подсветки приборной панели Ghost дизайнеру потребовалось более 100 часов.
Компания планирует выпустить всего 25 экземпляров, что делает машину ещё более эксклюзивной.
Анонс модели состоялся перед солнечным затмением 14 октября, которое можно увидеть в некоторых частях Западного полушария.
Источник: Motor1
Фото: Rolls-Royce
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