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Rolls-Royce Ghost Black Badge EkleipsisvВ честь нынешнего солнечного затмения выпустили автомобиль
Ghost Black Badge Ekleipsis с особым дизайном...

В честь нынешнего солнечного затмения выпустили автомобиль

Ghost Black Badge Ekleipsis с особым дизайном выпущен ограниченным тиражом

Одним из самых ярких элементов машины является анимация потолка StarLight. При запуске двигателя над головой возникает круг из 940 звезд – это солнечная корона, которую часто видно при солнечном затмении. Подсветка загорается ровно на 7 минут 31 секунды.

Rolls-Royce Ghost Black Badge Ekleipsis
Rolls-Royce Ghost Black Badge Ekleipsis

На панели приборов лазером выгравированы 1846 звезды, создавая «символическую временную шкалу полного солнечного затмения». Каждая звезда символизирует один из 1846 солнечных дней, в течение которых наблюдалось полное солнечное затмение.

Rolls-Royce Ghost Black Badge Ekleipsis
Rolls-Royce Ghost Black Badge Ekleipsis
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Rolls-Royce превратили в изысканное и утонченное произведение искусства

Для создания часов с бриллиантом 0,5 карат, которые находятся на приборной панели, потребовалось создать более 14 прототипов. А для усовершенствования подсветки приборной панели Ghost дизайнеру потребовалось более 100 часов.

Компания планирует выпустить всего 25 экземпляров, что делает машину ещё более эксклюзивной.

Rolls-Royce Ghost Black Badge Ekleipsis
Rolls-Royce Ghost Black Badge Ekleipsis

Анонс модели состоялся перед солнечным затмением 14 октября, которое можно увидеть в некоторых частях Западного полушария.

Источник: Motor1

Фото: Rolls-Royce

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За РулемЛежнин Роман
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