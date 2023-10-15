Выпущен прощальный 1000-сильный Camaro

Hennessey выпустит 57 экземпляров Camaro Exorcist в честь 57-летия модели

Каждая из машин будет украшена специальной графикой Final Edition на кузове. Важной деталью будет также табличка в моторном отсеке с серийным номером «Final Edition X of 57».

Chevrolet Camaro Exorcist

Основой для этой модели стал 6,2-литровый двигатель Chevrolet LT4 V8 с наддувом, который был тщательно доработан Hennessey. Производитель провел ряд модернизаций, включая установку более крупного нагнетателя, впускной системы с высоким расходом воздуха и улучшенной системы подачи топлива.

Chevrolet Camaro Exorcist

Двигатель также был оборудован новыми головками блоков цилиндров, специальными распределительными валами HPE, а также модернизированными клапанами, клапанными пружинами, фиксаторами и толкателями. В результате мощность увеличилась на 54%, а крутящий момент достигает 1309 Н·м.

Генеральный директор Hennessey, Джон Хеннесси, выразил свою любовь к этой модели, назвав ее одной из своих самых любимых. Он подчеркнул, что Camaro Exorcist является исключительным автомобилем, и его компания хочет поделиться этой специальной ограниченной серией с поклонниками этого культового автомобиля, прежде чем он окончательно исчезнет.

Насладиться звуком и внешностью этого монстра позволит видео:

Источник: Carscoops

Фото: Chevrolet