Адвокат предостерег водителей от предложения инспектора «договориться»

Анатолий Миронов: нельзя соглашаться на предложение инспектора «договориться»

Инспекторы ГИБДД иногда предлагают нарушителям решить вопрос на месте, особенно в случаях серьезных правонарушений, которые могут привести к лишению прав.

Однако согласившись на это, водитель рискует не только потерять права, но и стать участником коррупционного преступления, такого как дача взятки, что наказуемо по закону, и может привести к лишению свободы, предостерег заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

В подобных случаях велик соблазн пожертвовать некой суммой денег и разом избавиться от проблем. Но важно помнить, что наказание за административное правонарушение всегда меньше, чем за уголовное преступление.

Незаконная передача денежных средств представителю власти – это преступление, за которое предусмотрено наказание по ст. 291 или ст. 291.2 УК РФ, в зависимости от передаваемой суммы. Причем по обеим статьям самое суровое наказание — лишение свободы, напомнил юрист.

К тому же инспекторы могут использовать такие ситуации для провокации и фиксации дачи взятки. Поэтому водителям необходимо категорически отказываться от незаконной передачи денег, например, словами: «Я боюсь и не хочу давать взятку», «Вы сейчас с меня взятку требуете? Это преступление, я на это не пойду» или «Денег нет, не дам».

Необходимо выразить четкий и явный отказ передачи денег, даже при отсутствии возможности видео- или аудиофиксации.Её всегда советуют сделать, но зачастую в подобных случаях попытка ее произвести со стороны водителя затруднительна и, по сути, ничего не решает.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Прайм

Фото: Олег Елков/ТАСС