Адвокат предостерег водителей от предложения инспектора «договориться»
Инспекторы ГИБДД иногда предлагают нарушителям решить вопрос на месте, особенно в случаях серьезных правонарушений, которые могут привести к лишению прав.
Однако согласившись на это, водитель рискует не только потерять права, но и стать участником коррупционного преступления, такого как дача взятки, что наказуемо по закону, и может привести к лишению свободы, предостерег заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.
В подобных случаях велик соблазн пожертвовать некой суммой денег и разом избавиться от проблем. Но важно помнить, что наказание за административное правонарушение всегда меньше, чем за уголовное преступление.
Незаконная передача денежных средств представителю власти – это преступление, за которое предусмотрено наказание по ст. 291 или ст. 291.2 УК РФ, в зависимости от передаваемой суммы. Причем по обеим статьям самое суровое наказание — лишение свободы, напомнил юрист.
К тому же инспекторы могут использовать такие ситуации для провокации и фиксации дачи взятки. Поэтому водителям необходимо категорически отказываться от незаконной передачи денег, например, словами: «Я боюсь и не хочу давать взятку», «Вы сейчас с меня взятку требуете? Это преступление, я на это не пойду» или «Денег нет, не дам».
Необходимо выразить четкий и явный отказ передачи денег, даже при отсутствии возможности видео- или аудиофиксации.Её всегда советуют сделать, но зачастую в подобных случаях попытка ее произвести со стороны водителя затруднительна и, по сути, ничего не решает.
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Источник: Прайм
Фото: Олег Елков/ТАСС
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