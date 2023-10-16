Эксперты составили топ-20 самых «прожорливых» в части расхода масла автомобилей
Современные двигатели внутреннего сгорания не всегда экономично расходуют моторное масло. Общеизвестно, что самыми «прожорливыми» в части его потребления являются автомобили немецкого концерна Volkswagen и принадлежащих ему брендов Skoda и Audi. Эксперты ресурса njcar.ru выяснили, какие автомобили с бензиновым двигателем больше всего расходуют масло, и составили топ-20.
Лидером антирейтинга стали автомобили с турбированными моторами из серии EA888 от VW объемом 1,8 или 2 л. Такие устанавливают на:
- Audi A3
- Audi A4
- Audi A5
- Audi A6
- Audi Q3
- Audi Q5
- Volkswagen Golf
- VW Tiguan
- VW Passat
- VW Jetta
- Skoda Yeti
- Skoda Superb
- Skoda Octavia.
Самым проблемным среди автомобилей Audi назван мотор EA837 объемом 3 л 2008 года выпуска. Повышенному расходу масла способствует износ внутренней поверхности цилиндров и образование отложений на поршневых кольцах.
На BMW с моторами серий N45 и N46 тоже присутствует увеличенный расход масла. В частности, на BMW 3-й серии это становится очевидным уже после пробега порядка 70-80 тыс. км. У моторов в Toyota Corolla и Toyota Avensis объемом 1,8 л из серии 1ZZ-FE тоже повышенный расход масла.
В антирейтинг вошли также корейские двигатели G4KA/G4KD/G4NA, их устанавливали на Kia Sportage, Hyundai Tucson, Kia Soul и Kia Ceed до 2018 года. Увеличенный расход масла у этих автомобилей наблюдается после пробега 80-100 тыс. км.
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Источник: njcar.ru
Фото: Depositphotos
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