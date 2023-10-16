Эксперты составили топ-20 самых «прожорливых» в части расхода масла автомобилей

Audi, Volkswagen Golf и VW Tiguan вошли в топ самых неэкономичных автомобилей

Современные двигатели внутреннего сгорания не всегда экономично расходуют моторное масло. Общеизвестно, что самыми «прожорливыми» в части его потребления являются автомобили немецкого концерна Volkswagen и принадлежащих ему брендов Skoda и Audi. Эксперты ресурса njcar.ru выяснили, какие автомобили с бензиновым двигателем больше всего расходуют масло, и составили топ-20.

Лидером антирейтинга стали автомобили с турбированными моторами из серии EA888 от VW объемом 1,8 или 2 л. Такие устанавливают на:

Audi A3

Audi A4

Audi A5

Audi A6

Audi Q3

Audi Q5

Volkswagen Golf

VW Tiguan

VW Passat

VW Jetta

Skoda Yeti

Skoda Superb

Skoda Octavia.

Самым проблемным среди автомобилей Audi назван мотор EA837 объемом 3 л 2008 года выпуска. Повышенному расходу масла способствует износ внутренней поверхности цилиндров и образование отложений на поршневых кольцах.

На BMW с моторами серий N45 и N46 тоже присутствует увеличенный расход масла. В частности, на BMW 3-й серии это становится очевидным уже после пробега порядка 70-80 тыс. км. У моторов в Toyota Corolla и Toyota Avensis объемом 1,8 л из серии 1ZZ-FE тоже повышенный расход масла.

В антирейтинг вошли также корейские двигатели G4KA/G4KD/G4NA, их устанавливали на Kia Sportage, Hyundai Tucson, Kia Soul и Kia Ceed до 2018 года. Увеличенный расход масла у этих автомобилей наблюдается после пробега 80-100 тыс. км.

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Источник: njcar.ru

Фото: Depositphotos