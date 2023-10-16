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В России появится собственная сеть зарядок для электромобилей

Линейку электрозарядок российского производства представят в I квартале 2024 года

Собственная серия электрических зарядных станций для электромобилей будет представлена в России в начале 2024 года. Об этом в рамках Российской энергетической недели рассказал журналистам президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

«Часть зарядок мы уже производим, часть еще разрабатываем. В I квартале следующего года полную линейку уже должны вывести [в производство]», – цитирует ТАСС Николая Пожидаева.
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Сообщается также, что разработку ведет входящая в Sitronics Group компания Sitronics Electro. Первую зарядную станцию медленного типа компания планирует представить до конца 2023 года.

По данным издания «Коммерсант», в апреле 2023 года в России насчитывалось 1,7 тысяч общедоступных зарядных станций с одной или несколькими точками заряда; больше всего зарядок в Москве – около 300 штук, причем за год число выросло в 1,5 раза.

В октябре того же года мэр Москвы Собянин сообщал о 3,5 тысячах зарядных станций в Москве и озвучил планы перехода столицы преимущественно на электрические автомобили.

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Источник: ТАСС

Фото: Unsplash

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