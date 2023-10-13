Московские власти хотят, чтобы в городе было больше электрокаров
Власти столицы будут делать все для того, чтобы инфраструктура для электромобилей развивалась опережающими темпами, а город постепенно переходил на электрокары. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, властям уже удалось решить вопрос о переводе общественного транспорта на электротягу, теперь очередь за личным транспортом.
«80% выбросов в атмосферу сегодня – это машины. Перевод на электрическую тягу – это для городов приоритет номер один. И как мы решили вопрос, связанный с электробусами, и поставили себе задачу полностью перейти на электробусы, так и себе поставим задачу, чтобы в какой-то перспективе, приемлемой перспективе, большинство машин на улицах Москвы должны стать электрическими», – отметил градоначальник.
При этом он добавил, что в истории с электромобилями инфраструктура должна развиваться быстрее, тем самым стимулируя спрос. По словам Собянина, сейчас в столице 3,5 тыс. зарядных станций, а в ближайшие годы должно появиться еще 4,5 тыс., в том числе на открытых общественных пространствах.
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Источник: Интерфакс
Фото: https://t.me/DtRoad
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