Московские власти хотят, чтобы в городе было больше электрокаров

Собянин: Большинство автомобилей в столице должны быть электрическими

Власти столицы будут делать все для того, чтобы инфраструктура для электромобилей развивалась опережающими темпами, а город постепенно переходил на электрокары. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, властям уже удалось решить вопрос о переводе общественного транспорта на электротягу, теперь очередь за личным транспортом.

«80% выбросов в атмосферу сегодня – это машины. Перевод на электрическую тягу – это для городов приоритет номер один. И как мы решили вопрос, связанный с электробусами, и поставили себе задачу полностью перейти на электробусы, так и себе поставим задачу, чтобы в какой-то перспективе, приемлемой перспективе, большинство машин на улицах Москвы должны стать электрическими», – отметил градоначальник.

При этом он добавил, что в истории с электромобилями инфраструктура должна развиваться быстрее, тем самым стимулируя спрос. По словам Собянина, сейчас в столице 3,5 тыс. зарядных станций, а в ближайшие годы должно появиться еще 4,5 тыс., в том числе на открытых общественных пространствах.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Интерфакс

Фото: https://t.me/DtRoad